رصد 6 مخالفات لقرار مجلس الوزراء بفنادق الغردقة خلال رأس السنة

السبت 02/يناير/2021 - 05:21 ص
خالد العناني وزير السياحة والآثار
خالد العناني وزير السياحة والآثار
محمد طه
رصدت لجان التفتيش السرية التي شكلتها وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، 6 مخالفات لقرار رئيس الوزراء ووزارتي الصحة والسياحة بعدم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع إقامة احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة وذلك في فنادق الغردقة والجونة.

وتمثلت المخالفات التي رصدها اللجنة في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية المقررة والعمل بدون تصريح من وزارة السياحة وإقامة حفلات بالمخالفة وتوزعت المخالفات على عدد فندقين شهيرين من فئة الخمس نجوم ومطعم بمنطقة الممشى السياحي وفندق بمنطقة شارع الشيراتون، وومطعمين بالجونة يعملان بدون ترخيص وإقامة حفلات وبلغ إجمالي عدد الفنادق والقرى السياحية والمطاعم التي تم المرور عليها أكثر من 75 منشأة سياحية.

وأكدت اللجنة التفتيشية وجود عدد من الفنادق مغلق وانخفاض الاشغالات السياحية في عدد آخر من الفنادق، وأن النسبة الأكبر من المنشآت الفندقية تلتزم بقرار عدم إقامة أي حفلات ولا يوجد لديها أي مخالفات في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

تم تحرير محاضر لمسؤولي المنشآت المخالفة للتحقيق معهم، كما سيتم تقديم مذكرة ورفعها للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت وزارة السياحة والآثار قد أخطرت المنشآت الفندقية والسياحية بقرار رئيس الوزراء بعدم إقامة أي احتفالات ليلة راس السنة الجديدة، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحماية صحة النزلاء والعاملين وعدم التهاون والتراخي في تطبيق إجراءات الحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن تقتصر الاحتفالات على العشاء وعدم اقامة أي احتفالات أو تجمعات كبيرة وضرورة الالتزام بمواعيد الإغلاق والفتح وعدم التهاون أو التقصير والاستمرار والإلتزام بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارتي الصحة والسياحة، حفاظًا على المواطنين وسمعة المقصد السياحي بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

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