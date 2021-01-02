رصد 6 مخالفات لقرار مجلس الوزراء بفنادق الغردقة خلال رأس السنة

رصدت لجان التفتيش السرية التي شكلتها وزارة السياحة والآثار بالبحر الأحمر، 6 مخالفات لقرار رئيس الوزراء ووزارتي الصحة والسياحة بعدم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنع إقامة احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة وذلك في فنادق الغردقة والجونة.





وتمثلت المخالفات التي رصدها اللجنة في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والضوابط الصحية المقررة والعمل بدون تصريح من وزارة السياحة وإقامة حفلات بالمخالفة وتوزعت المخالفات على عدد فندقين شهيرين من فئة الخمس نجوم ومطعم بمنطقة الممشى السياحي وفندق بمنطقة شارع الشيراتون، وومطعمين بالجونة يعملان بدون ترخيص وإقامة حفلات وبلغ إجمالي عدد الفنادق والقرى السياحية والمطاعم التي تم المرور عليها أكثر من 75 منشأة سياحية.





وأكدت اللجنة التفتيشية وجود عدد من الفنادق مغلق وانخفاض الاشغالات السياحية في عدد آخر من الفنادق، وأن النسبة الأكبر من المنشآت الفندقية تلتزم بقرار عدم إقامة أي حفلات ولا يوجد لديها أي مخالفات في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.





تم تحرير محاضر لمسؤولي المنشآت المخالفة للتحقيق معهم، كما سيتم تقديم مذكرة ورفعها للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية.



