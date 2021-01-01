فيفي عبدة برفقة سيلفستر ستالوني في أحدث صوره لها

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".

حيث ظهرت فيفي عبدة، في الصورة برفقة الممثل العالمي سيلفستر ستالوني، وعلقت على الصورة قائلة:" ‏صورتي مع النجم العالمي سيلفستر ستالوني في عشاء في مهرجان كان".

من جانب آخر، نشرت الفنانة فيفي عبده مؤخرا، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه من غرفتها ووجهت رسالة تطمئن متابعيها على حالتها الصحية، وتستنكر الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول حالتها الصحية.

وعلقت فيفي عبده، على الفيديو قائلة: «يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا أنا بطمنكم عليا أنا بخير الحمد لله كلامي بيقولوا عليه ده كذب منهم لله واكتفي بهذا القدر».

جاء ذلك بعدما ظهرت فيفي عبده، للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لـ وعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها.



فيفي عبدة برفقة سيلفستر ستالوني في أحدث صوره لها
فيفي عبدة برفقة سيلفستر ستالوني في أحدث صوره لها

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