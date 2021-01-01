"الباز": سياسة مصر الخارجية تعتمد على الدبلوماسية الهادئة

"الباز": سياسة مصر الخارجية تعتمد على الدبلوماسية الهادئة
الجمعة 01/يناير/2021 - 10:40 م
داليا الحسين
استنكر الدكتور محمد الباز، هجوم دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية على مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية يجب أن ترد لأن مصر يجب ان ترد لأن السكوت أحيانا على تجاوزات الصغار يغري الصغار على التجاوز أكثر.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن إثيوبيا في مأزق داخلي والمسئولين بما فيهم رئيس الوزراء آبي أحمد من الممكن أن يُطاردوا كمجرمين حرب، وفي المقابل متحدث الخارجية الإثيوبية يهاحم مصر بدلا من أن شغل نفسه بالحرب الأهلية في إثيوبيا.
وأضاف "الباز"، أن سياسة مصر الخارجية تتمثل في دبلوماسية الأعصاب الهادئة، فمصر لا تخضع للابتزاز، ويظل المسئولين محتفظين بالدبلوماسية.
وأشار إلى أن مصر في صراع مع الجماعات الإرهابية، ولكنها تقود أشرف صراع من أجل البقاء وحماية البلد، ولكن للأسف مصر قدرها أنها في مرمى النيران من قبل أردوغان السفاح التركي، وفي مرمى النيران أيضًا من قبل الإعلام القطري الفاسد، ومن مسئولين في إثيوبيا لا يعرفون قيمة مصر.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن إثيوبيا في مأزق داخلي والمسئولين بما فيهم رئيس الوزراء آبي أحمد من الممكن أن يُطاردوا كمجرمين حرب، وفي المقابل متحدث الخارجية الإثيوبية يهاحم مصر بدلا من أن شغل نفسه بالحرب الأهلية في إثيوبيا.
وأضاف "الباز"، أن سياسة مصر الخارجية تتمثل في دبلوماسية الأعصاب الهادئة، فمصر لا تخضع للابتزاز، ويظل المسئولين محتفظين بالدبلوماسية.
وأشار إلى أن مصر في صراع مع الجماعات الإرهابية، ولكنها تقود أشرف صراع من أجل البقاء وحماية البلد، ولكن للأسف مصر قدرها أنها في مرمى النيران من قبل أردوغان السفاح التركي، وفي مرمى النيران أيضًا من قبل الإعلام القطري الفاسد، ومن مسئولين في إثيوبيا لا يعرفون قيمة مصر.