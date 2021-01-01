"الباز": سياسة مصر الخارجية تعتمد على الدبلوماسية الهادئة

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استنكر الدكتور محمد الباز، هجوم دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية على مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية يجب أن ترد لأن مصر يجب ان ترد لأن السكوت أحيانا على تجاوزات الصغار يغري الصغار على التجاوز أكثر.



وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن إثيوبيا في مأزق داخلي والمسئولين بما فيهم رئيس الوزراء آبي أحمد من الممكن أن يُطاردوا كمجرمين حرب، وفي المقابل متحدث الخارجية الإثيوبية يهاحم مصر بدلا من أن شغل نفسه بالحرب الأهلية في إثيوبيا.



وأضاف "الباز"، أن سياسة مصر الخارجية تتمثل في دبلوماسية الأعصاب الهادئة، فمصر لا تخضع للابتزاز، ويظل المسئولين محتفظين بالدبلوماسية.



وأشار إلى أن مصر في صراع مع الجماعات الإرهابية، ولكنها تقود أشرف صراع من أجل البقاء وحماية البلد، ولكن للأسف مصر قدرها أنها في مرمى النيران من قبل أردوغان السفاح التركي، وفي مرمى النيران أيضًا من قبل الإعلام القطري الفاسد، ومن مسئولين في إثيوبيا لا يعرفون قيمة مصر.