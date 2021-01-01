مصر تتقدم 62 مركزًا بمؤشر البنية التحتية و11 مركزًا بسهولة ممارسة الأعمال في 2020





كشفت وزارة التخطيط ، في تقريرها عن حصاد العام المنقضي 2020، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأعلي مستوي له منذ 2014 ليتخطى حاجز مستوى الـ50 نقطة، حيث وصل إلى 51.4 نقطة في أكتوبر 2020.









وأوضح تقرير الوزارة، أنه تقدمت مصر 90 نقطة لتصل إلى المرتبة 28 في مؤشر جودة الطرق (من المرتبة 118)، و62 مرتبة (من المرتبة 114 إلى المرتبة 52) في مؤشر البنية التحتية المدرجة في مؤشر التنافسية.





كما أحرزت مصر تقدمًا بنحو 11 مركزا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما تحقق زيادة في الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300% وقطاع الزراعة والرى إلى 240% في خطة 20/2021.