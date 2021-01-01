حقق وست هام يونايتد فوزاً صعباً من مضيفه إيفرتون، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ويدين ويستهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه توماس سوسيك الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86.



ورفع ويستهام رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر، بفارق الأهداف خلف أستون فيلا وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي وساوثهامبتون أصحاب المراكز من الخامس للتاسع على الترتيب، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 29 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف ليستر سيتي.



وهذا هو الفوز السابع لويستهام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في مباراتين.