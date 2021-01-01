عمرو أديب: السيسي لم يتدخل في قرار تأجيل الامتحانات

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار مجلس الوزراء بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس والجامعات كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا، موضحا أن الدولة تتخذ القرار المناسب وفقا للوضع.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتدخل في قرار تأجيل الامتحانات، وإنما هو قرار إتخذته لجنة إدارة الأزمات، معقبا: "الريس مقالش الولاد ميروحوش المدرسة، ولم يتدخل نهائيا".



وأضاف أن هناك أمهات اعترضت على القرار، متابعا: "المدارس بالنسبة للأمهات نجدة.. لا القاعدة فالبيت عاجب ولا مرواح المدارس عاجب"، مناشدا أولياء الأمور عدم إرسال أولادهم لمراكز الدروس الخصوصية، قائلا: "الدولة صرفت مليارات على القنوات التعليمية والمنصات.

