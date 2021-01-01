عمرو أديب: السيسي لم يتدخل في قرار تأجيل الامتحانات

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على قرار مجلس الوزراء بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس والجامعات كإجراء احترازي لمواجهة جائحة كورونا، موضحا أن الدولة تتخذ القرار المناسب وفقا للوضع.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يتدخل في قرار تأجيل الامتحانات، وإنما هو قرار إتخذته لجنة إدارة الأزمات، معقبا: "الريس مقالش الولاد ميروحوش المدرسة، ولم يتدخل نهائيا".

وأضاف أن هناك أمهات اعترضت على القرار، متابعا: "المدارس بالنسبة للأمهات نجدة.. لا القاعدة فالبيت عاجب ولا مرواح المدارس عاجب"، مناشدا أولياء الأمور عدم إرسال أولادهم لمراكز الدروس الخصوصية، قائلا: "الدولة صرفت مليارات على القنوات التعليمية والمنصات.

أخبار تهمك

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ يوم

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 8 ساعات

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي ولاعبي وادي دجلة عقب نهاية المباراة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ أقل من ساعتين

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

سيد عبد الحفيظ يتعرض على حكم مباراة الأهلي ودجلة

منذ أقل من ساعتين

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يكشف أسباب تراجع أداء الأهلي أمام وادي دجلة.. ورأيه في والتر بواليا

منذ أقل من ساعة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

ثورة غضب من الجهاز الفني لوادي دجلة ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

09:30 م

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

08:12 م

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

07:35 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

04:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»