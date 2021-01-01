موسيماني يكشف أسباب تراجع أداء الأهلي أمام وادي دجلة.. ورأيه في والتر بواليا

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير اللفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أسباب تراجع أداء فريقه في مباراة اليوم أمام وادي دجلة والتي انتهت على واقع التعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لا أبحث عن أعذار أي 11 لاعب مطالبين بتحقيق المكسب، لكن الفريق يملك أكبر مجموعة من اللاعبين المصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى الإصابات الكثيرة".

وأضاف :"هذه ليست أعذار لكننا أجبرنا على تغيير طريقة اللعب في مباراة اليوم بسبب الغيابات، وهو عكس ما حدث في المباراة السابقة التي كنا نلعب فيها بـ3 لاعبين في وسط الملعب لكن في النهاية هذا كله ليس عذرًا".

وحول أسباب منحه تعليمات لصلاح محسن في أكثر من مرة قال :"اللاعب يحتاج إلى الدعم والتوجيهات وكيفية التحرك، فمواجهة فريق يدافع أمام المرمى يدفعني لكي أتحدث معه وأوضح له كيف يقوم بفك هذا الضغط.".

وأشار :"صلاح محسن يلعب بالغريزة ويحتاج إلى يعرف كيف يتحرك في الملعب".

وأوضح :"على الرغم من صعوبة الوضع في الفريق إلا أنا مميز لأنها تجعلني أعرف قدرات اللاعبين المتواجدين والوقوف على مستواهم في غياب العناصر الأساسية".

وعن إمكانية الاعتماد على المهاجم الجديد والتر بواليا في المباراة المقبلة وموقف محمد شريف قال :"الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قام بتزويد عدد اللابين بسبب فيروس كورونا، لذلك أنا أحتاج في كل مركز لاعب أو ثلاثة".

وأشار :"في كل اختبار نقوم به لاكتشاف فيروس كورونا قبل كل لقاء أسأل نفسي من اللاعب الذي سيغيب".

وأشار :"والتر بواليا سيساعد الفريق ونحتاجه في الفريق، فمن الأفضل أن أجد لاعبين بكثرة أفضل من النقص".

وواصل :"في وجود الأساسيين وجاهزيتهم فأنا لا أحتاج، لست متفقا على أن البديل مثل الأساسي، المردود كان إيجابيا".

وأوضح :"أفضل سياسة التدوير ومنح الفرصة للجميع، كما أن التعادل هو جزء من كرة القدم، وعلينا أنت نتقبل هذا الأمر وننظر إلى الأمام ونقوم بدراسة الأسباب التي دفعتنا إلى عدم التسجيل رغم خلق أكثر من فرصة ومحتاجين نعمل على ذلك".

واختتم حديثه :"أدعو الله أن يبعد كورونا عن الأهلي".

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