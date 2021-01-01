"قطاع الأعمال" تعلن نقل أصول شركة الدلتا للاسمدة إلى النصر السويس

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي


وافقت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة بالاغلبية بتاريخ 31-12-2020، على نقل وحدات مصانع شركة الدلتا للأسمدة إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة فإن الجمعية التي انعقدت أمس فوضت رئيس الجمعية في تشكيل لجنة فنية لدراسة وتحديد ما يمكن نقله من وحدات صالحة للتشغيل تابعة لشركة الدلتا للأسمدة بطلخا إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس.

كما سيتم دراسة ما تحتاجه الشركة من إنشاءات ووحدات جديدة بموقعها بالسويس، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها للعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة لاتخاذ القرار المناسب.

كما فوضت الجمعية الشركة القابضة في تكليف احد المكاتب الاستشارية المتخصصة أو أحد بنوك الاستثمار لإعداد دراسة جدوى بنكية للمشروع موضحا بها مصادر التمويل. وقررت عمل دراسة لأعداد العمالة المطلوب نقلها إلى السويس بالأعداد والتخصصات المطلوبة، ودراسة سبل تعويض العاملين الذين لن يقع عليهم الاختيار، مع اعتبار النقل اختياريا.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين وعرض بدائل التعويض أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في شركة النصر للأسمدة الشقيقة وذلك حسب احتياج الإدارة.

أخبار تهمك

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

بعد ضم بواليا.. هل يتعاقد الأهلي مع جلاد الحراس؟

منذ 17 دقيقة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ يوم

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يكشف أسباب تراجع أداء الأهلي أمام وادي دجلة.. ورأيه في والتر بواليا

منذ أقل من ساعة

سيد عبد الحفيظ يتعرض على حكم مباراة الأهلي ودجلة

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 8 ساعات

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي ولاعبي وادي دجلة عقب نهاية المباراة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

09:30 م

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

08:12 م

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

07:35 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

04:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»