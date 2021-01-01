"خشوا برجلكم اليمين".. عمرو أديب يهنىء المصريين بالعام الجديد

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هنأ الإعلامي عمرو أديب، المصريين بالعام الجديد، قائلا: "مش هيجي أسوء من السنة اللي فاتت، إن شاء الله السنة هتكون أحس وأفضل من 2020.. وده بضمان عمرو أديب".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يتمنى أن تعود الحياة لوضعها الطبيعي، مضيفا: "كنا بنتبطر على حياتنا"، مضيفا أن عام 2021 سيكون عام جيد بدون التطرق لتوقعات علماء الفلك والأبراج.



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "خشوا برجلكم اليمين"، معتبرا أن المصريين لم يروا مصائب في 2020 مثلما رأت مجتمعات أخرى مصائب كبيرة، فالوضع في مصر كان خفيف.

