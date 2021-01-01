ماجد الكدواني ينضم لفيلم الجريمة أمام أحمد عز ومنة شلبي

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

انضم الفنان ماجد الكدواني، لقائمة أبطال فيلم "الجريمة" بجانب الفنان احمد عز ومنة شلبي، حيث يقدم دور رئيسي في العمل، ويقوم حاليا بالتحضير للشخصية التي يظهر بها في الأحداث.

فيلم "الجريمة" تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي، وهو رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ومن بطولة احمد عز ومنة شلبي، وجاري التنسيق للتعاقد مع بقية الأبطال.

وعُرض لـ ماجد الكدواني مؤخرا حكاية فرق توقيت، ضمن أحداث مسلسل نمرة اتنين، وقدم من خلالها دور سائق أوبر، وشاركته بطولة الحكاية شيرين رضا، وهي من إخراج هادي الباجوري.

كما يشارك الكدواني مع روبي في بطولة فيلم بره المنهج، الذي بدأ تصويره منذ أسابيع قليلة، ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، شريف دسوقي، أحمد خالد صالح، دنيا ماهر، وأحمد أمين كضيف شرف، وتأليف خالد دياب وإخراج عمرو سلامة.

ويصور أحمد عز حاليًا مسلسل هجمة مرتدة، الذي يتناول قصة من ملف المخابرات العامة المصرية، ويشارك في بطولته هند صبري، وهشام سليم، ومجموعة من النجوم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2021.

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