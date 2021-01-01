المقاولون يوافق على معايشة "يوسف حسن"مع سبورتنج لشبونه البرتغالي

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:10 م
بوابة الفجر
محمد جمال

وافق نادي المقاولون العرب على الطلب المقدم من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لخضوع مهاجم الفريق الشاب يوسف حسن لفترة معايشة لمدة أسبوع تمهيدا للتفاوض حول ضم اللاعب الفترة المقبلة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن سبورتنج لشبونة طلب معايشة اللاعب لمدة أسبوع خلال شهر فبراير المقبل على ان يتم تحديد الموعد بالتنسيق بين الناديين.

وقال فتحي أنه من منطلق حرص وسعي النادي الدائم لفتح آفاق الاحتراف للاعبي الفريق رحب مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح بالعرض ووافق الكابتن عماد النحاس المدير الفني على العرض خاصة أن المقاولون يسعى لتكرار تجاربه السابقة والناجحة مثل محمد صلاح ومحمد النني خاصة ان يوسف حسن من العناصر المبشرة للكرة المصرية.

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