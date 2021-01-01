محمد موسى: تنظيم الحمدين راعى الإرهاب في المنطقة (فيديو)

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قال الإعلامي محمد موسى إن قنوات الجماعة الإرهابية شهدت العديد من الخلافات والفضائح خلال عام 2020، بين عدد من العاملين بها، وأبرزهم محمد ناصر وعزمي بشارة ومحمد ناصر وآخرين.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "أن الملفت للنظر هو أن تلك المشادة شارك فيها عناصر من 3 قنوات من قنوات الفتنة اللي بتمولها قطر وهي الجزيرة ومكملين والعربي الجديد، واكتشفنا بعد ذلك فساد بالجملة داخل هذه الإمبراطوريات الإعلامية التي يمولها تنظيم الحمدين الفاسد راعي الإرهاب والفتن، والمتسبب في إهدار ثروات الشعب القطري".



وفي إطار وقائع الفساد أيضا، قال "موسى" إن قناة "وطن" الإخوانية أعلنت أكتوبر الماضي إحالة علي سعد طه اللبان وهو المدير الإداري والمالي، وعدد من العاملين إلى التحقيق بتهمة اختلاس أموال القناة، وخلال الفترة نفسها شهدت قناة "الشرق" الإخوانية حالة من التذمر والغضب بين العاملين للمطالبة بزيادة المرتبات والحصول على نصيب عادل من التمويل القطري للقناة.



وفي بيان سابق لهم، احتج العاملون بقناة "الشرق" على عدم حصولهم على نصيبهم من التمويل السخي بعد التسريبات الخاصة بتمويل القناة بملايين الدولارات شهريا.

