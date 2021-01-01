محمد موسى: عام 2020 شهد فضائح كبيرة في قنوات الإرهابية (فيديو)

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي محمد موسى، إن قنوات الجماعة الإرهابية التي تبث من تركيا بتمويل من قطر، حصل بها العديد من الفضائح خلال عام 2020، وهو ما كشف حجم الفساد داخلها، والخلافات بين العاملين فيها على كعكة التمويل القطري.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إنه في شهر يوليوالماضي، حدثت مشادات كبيرة بين عملاء ومرتزقة قطر من الإعلاميين الإخوانيين، من بينهم مذيع الجزيرة أحمد منصور ومحمد ناصر مذيع قناة مكملين وعزمي بشارة مستشار أمير قطر وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق والكاتب بلال فضل من جانب آخر.

وتابع: "هاجم عدد منهم أمير قطر تميم بن حمد على خلفية دعمه اللامحدود بأموال لا تحصى لعزمي بشارة الذي وصفوه بـ"الجاسوس والخائن وعميل الصهاينة"، وانتقدوا قيام تميم بإنشاء إمبراطورية إعلامية يعمل فيها مثل بلال فضل، الذي اتهموه بأنه من "الزنادقة والملحدين" لقيامه بانتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفضح تناقضاته، محرضين بالعنف ضده.

وأردف: "كل اللي فات حصل قبل ما يرد عليهم بلال فضل بالأدلة، ويثبت أن أردوغان ديكتاتور، وأن من يهاجمونه مرتزقة لدى قطر، وأن الإخوان كاذبون وأغبياء".

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