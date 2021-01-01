27.5 % نسبة واردات اليابان من نفط الإمارات في نوفمبر الماضي

كشفت بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن اليابان استوردت من دولة الإمارات 19 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضي.









ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بحسب بيانات وكالة الطاقة اليابانية أن نسبة واردات النفط من الإمارات بلغت 27.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية، موضحة أن كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان في ذلك الشهر بلغت 69.140 مليون برميل.