إبراهيم عيسى: مشاهد احتفال آلاف السكندريين برأس السنة الجديدة "انتحارية"

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الكاتب الصحفى والإعلامى إبراهيم عيسى، فى بداية هذا العام، نرى مشهد مزعج وموجع، رغم انه يبدو أنه مشهد مبهج، وهو احتفال الناس براس السنة فى الشارع، فى الوقت الذى تزحف الموجة الثانية من كورونا إلينا، فشباب الاسكندرية كان لهم وجهة نظر أخرى على كوبرى ستانلى أمس.

وأضاف خلال برنامجه، "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، الشباب فى الاحتفال بالعام الجديد، كانوا بدون اجراءات أو كمامات، وكأنها مظاهرة غرائبية، فالألعاب النارية مفهوم أن تطلق، ولكن مظاهرة الاحتفال جاءت فى وقت شديد الخطورة، فهناك أزمة فى الوعى العام، فإذا لم يعلمك الحريق الفرار منه، فما الذى سيعلمك، فهذه الحالة انتحارية، فمشهد الاحتفال لابد أن يكون محل دراسة من كلية الاداب فى جامعة الاسكندرية، وتحديدا من أساتذة الاجتماع وعلم النفس.

وتابع عيسى، هذه المشاهد لماذا لا نراها فى محافظات أخرى، فلماذا فى الاسكندرية، وهل هذه روح تمرد، فهذا التمرد سيؤذى الشخص وسيؤذى أهله، فالسؤال لماذا يخرج هؤلاء الشباب، فنحن لا نريد أن ندينهم كمجتمع وكدولة، ولكن نسأل من أين تأتى هذه الروح الانتحارية، هل يعانى هذا الشباب من الفراغ، فعلى الجهات المعنية أن "تقلق" من هذا التوجه.

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