سفير السوادن بالقاهرة: مفاوضات سد النهضة صعبة وهدفنا الوصول لاتفاق ملزم للجميع
الجمعة 01/يناير/2021 - 09:49 م
داليا الحسين
قال السفير محمد إلياس، إن ملف سد النهضة يمثل مشكلة حقيقة وقائمة، وجميع الدول الأطراف في هذه الازمة مصممة على الوصول لاتفاق عبر المفاوضات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن مفاوضات سد النهضة صعبة ولكن من خلال الإرادة يمكن الوصول لاتفاق ملزم قانونا ويضمن للجميع حقوقه، ويؤمن تشغيل السد وسلامته ويجعل من النيل فضاء واسع للتعاون والاستقرار المستدام بين الدول.
ولفت إلى أن علاقات مصر والسودان متميزة وخصائصها متميزة، وقلما تجد شعبين تجمع بينهما هذه الروابط، وتشهد تطور متسارع، تدعمه إرهادة سياسة قوية، ونشهد تعدد لمسارات التعاون.
واستطرد أن مصر الآن في حالة دعم مستمر للحكومة الانتقالية بالسودان، مضيفا:" نشكر لمصر قيادة وشعبا وحكومة لدعمها السودان، وتبني مواقف إيجابية تجاهه".
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن مفاوضات سد النهضة صعبة ولكن من خلال الإرادة يمكن الوصول لاتفاق ملزم قانونا ويضمن للجميع حقوقه، ويؤمن تشغيل السد وسلامته ويجعل من النيل فضاء واسع للتعاون والاستقرار المستدام بين الدول.
ولفت إلى أن علاقات مصر والسودان متميزة وخصائصها متميزة، وقلما تجد شعبين تجمع بينهما هذه الروابط، وتشهد تطور متسارع، تدعمه إرهادة سياسة قوية، ونشهد تعدد لمسارات التعاون.
واستطرد أن مصر الآن في حالة دعم مستمر للحكومة الانتقالية بالسودان، مضيفا:" نشكر لمصر قيادة وشعبا وحكومة لدعمها السودان، وتبني مواقف إيجابية تجاهه".