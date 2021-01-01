سفير السوادن بالقاهرة: مفاوضات سد النهضة صعبة وهدفنا الوصول لاتفاق ملزم للجميع

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال السفير محمد إلياس، إن ملف سد النهضة يمثل مشكلة حقيقة وقائمة، وجميع الدول الأطراف في هذه الازمة مصممة على الوصول لاتفاق عبر المفاوضات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن مفاوضات سد النهضة صعبة ولكن من خلال الإرادة يمكن الوصول لاتفاق ملزم قانونا ويضمن للجميع حقوقه، ويؤمن تشغيل السد وسلامته ويجعل من النيل فضاء واسع للتعاون والاستقرار المستدام بين الدول. 

ولفت إلى أن علاقات مصر والسودان متميزة وخصائصها متميزة، وقلما تجد شعبين تجمع بينهما هذه الروابط، وتشهد تطور متسارع، تدعمه إرهادة سياسة قوية، ونشهد تعدد لمسارات التعاون.

واستطرد أن مصر الآن في حالة دعم مستمر للحكومة الانتقالية بالسودان، مضيفا:" نشكر لمصر قيادة وشعبا وحكومة لدعمها السودان، وتبني مواقف إيجابية تجاهه". 

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