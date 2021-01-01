تعرف على قائمة منتخب السويس لمباراة المريخ في دوري القسم الثاني

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أختار أشرف خضر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس قائمة فريقه لمباراة فريق المريخ البورسعيدي المقرر اقامتها على استاد السويس الجديد في الثانية والنصف من عصر ضمن منافسات الأسبوع السابع من عمر مسابقة دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة.



وجاءت قائمة منتخب السويس كالتالي: محمود كوكو، محمد عاطف، ابراهيم عوض، كريم يكن، أحمد فتحي، محمد علاء هيكل، أحمد فوزي، محمود قطب، أحمد فراويلة، محمد عبد الله جبل، نورالدين العريان، أحمد فتحي، اسلام أمام، رفعت مفتاح،️ ابو النصر حلمي، محمد عمارة، أحمد الجندي، أحمد حسين، محمود سمير، يوسف محمد.



ويذكر ان منتخب السويس تعادل الجولة الماضية امام فريق بتروجت بدون اهداف ليحتل ابناء الغريب المركز الثانى برصيد 10 نقاط، اما الفريق البورسعيدي فاز الجولة الماضية على فريق طنطا بهدفين دون مقابل ليتقدم خطوه بجدول الترتيب حيث اصبح في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

