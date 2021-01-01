مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي ولاعبي وادي دجلة عقب نهاية المباراة

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:36 م
الأهلي ووادي دجلة
الأهلي ووادي دجلة
علي نبوي
نشبت مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي حسين الشحات وبدر بانون ولاعبي فريق وادي دجلة ومترجم الفريق عقب نهاية المباراة التي أقيمت مساء اليوم بين كلا الفريقين على ستاد السلام الدولي وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقام ثنائي الأهلي بتوجيه عتاب إلى لاعبي وادي دجلة بسبب قيامهم بإهدار المبالغ فيه للوقف والتباطؤ في اللعب وكثرة السقوط.

ونشبت المشادة الكلامية بين كلا الطريفين وانتهت بالتحجيز وذلك عقب نهاية المباراة.

وتعادل الأهلي سلبيا مساء اليوم الجمعة أمام وادي دجلة بدون أهداف في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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