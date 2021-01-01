الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف

يبحث مسؤولو الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية في مركزي المهاجم الصريح وخط الوسط.

الزمالك يعرض مصطفى فتحي على دجلة من أجل عبد العاطي 

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن مسؤولي الأخير قاموا بعرض خدمات مصطفى فتحي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، على إدارة وادي دجلة من أجل الحصول على خدمات محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الدجلاوي.

وأوضح المصدر أن الزمالك حصل على توقيع محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة، بالفعل ويتبقي إنهاء الصفقة مع إدارة ناديه.

وأتم المصدر أن إدارة الزمالك ستعرض خدمات مصطفى فتحي بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل الحصول على خدمات محمد عبد العاطي نهائيا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

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