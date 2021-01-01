نجوم من الطراز الرفيع في الطريق للرحيل عن أنديتهم





سيكون هناك العديد من النجوم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري، ويسمح لهم بالتخطيط لمستقبلهم مع أي طرف ومعرفة وجهتهم التالية فور انتهاء التعاقد.