الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام وادي دجلة بالدوري

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي

تعادل الأهلي أمام ضيفه وادي دجلة بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول
بدأ الأهلي المباراة باحثا عن هدف مبكر وفي الدقيقة 3 سدد وليد سليمان كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بسنتيمرات قليلة على يمين القائم الأيسر لمحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، وتضيع أول المحاولات الهجومية لأصحاب القميص الأحمر في اللقاء.

بعد فرصة وليد سليمان بدأ فريق وادي دجلة في السيطرة على وسط الملعب بفضل تحركات محمد رضا وعمرو صالح وأحمد مجدي، ليسدد يعقوبو كرة قوية من الناحية اليسرى علت عارضة محمد الشناوي بقليل.

وفي الدقيقة 18 أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي فريقه من هدف محقق بعدما تصدى لتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء من قدم دييجو كالديرون مهاجم فريق وادي دجلة لكن حارس الفريق الأحمر تصدى للكرة ببراعة وأنقذ مرماه من كرة خطيرة.

ومن هجمة منظمة ببن أليكسندر ويعقوبو مرر الأخير كرة عرضية متقنة داخل منقطة الجزاء لكنها لم تجد أي لاعب من فريق دجلة يحولها داخل المرمى وذلك مع حلول الدقيقة 20.

ومع وصول المباراة للدقيقة 23 مرر أليو ديانج كرة بينية رائعة لوليد سليمان الذي مررها لصلاح محسن ليسدد الأخير كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد عبد المنصف بقليل وتضيع فرصة خطيرة للأهلي لإحراز الهدف الأول.

وسقط وليد سليمان لاعب الأهلي في الدقيقة 25 داخل منطقة جزاء وادي دجلة بعد دفعة من خالد رضا مدافع الفريق الدجلاوي لكن أحمد الغندور حكم المباراة طالب باستئناف المباراة دون احتساب مخالفة.

ومن عمل ثنائي بين صلاح محسن وعلي معلول مرر الأخير كرة عرضية قوية داخل منطقة الجزاء، ثم سدد بعدها صلاح كرة علت عارضة محمد عبد المنصف.

وسقط صلاح محسن بعد تدخل قوي من لاعب وادي دجلة لكنه تلقى العلاج وعاد لاستكمال المباراة بعد علاجه، ثم مرنت الدقائق المتبقية من عمر الشوط دون أي تغيير على مستوى النتيجة وينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الشوط الثاني 
أجرى اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق وادي دجلة أول تغييراته مع بداية الشوط، حيث أشرك أحمد سعيد بدلًا من عمرو صالح لتنشيط خط وسط الفريق الدجلاوي، في المقابل لم يجري موسيماني أي تغيير في تشكيل الأهلي وفضل البدء بنفس تشكيل الشوط الأول.

وفي الدقيقة 54 أطلق علي معلول كرة صاروخية تهيأت له لكن محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة ارتدى قفاز الإجادة والتألق وحول الكرة ببراعة إلى ركلة ركنية وحرم الدولي التونسي من فرصة إحراز الهداف الأول للمارد الأحمر.

ولعب علي معلول كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها صلاح محسن بضربة رأسية لكن الكرة ارتطمت بجسد خالد رضا وغيرت اتجاها لكن محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة تصدى للكرة وأبعدها عن مرماه في محاولة هجومية أخرى من لاعبي الفريق الأحمر للتسجيل.

وحصل صلاح محسن على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 68 من على حدود منطقة جزاء فريق وادي دجلة لينفذها علي معلول وترتطم الكرة في حائط الصد، ليرد جورجينيو بتصويبة قوية بعيدة عن مرمى محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 71 أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أول تغييراته الهجومية بالدفع بأحمد ياسر ريان بدلا من وليد سليمان في محاولة من المدرب الجنوب إفريقي لتنشيط الناحية الهجومية وزيادة الفاعلية على مرمى وادي دجلة.

ومرر علي معلول كرة عرضية رائعة من الناحية اليمنى بقدمه اليسرى وصلت لبدر بانون مدافع الأهلي الذي سدد الكرة باتجاه المرمى لكن محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة واصل التألق ويتصدى للكرة الخطيرة ويفسد محاولة الأهلي لإحراز الهدف الأول.

واستمر ضغط لاعبي الأهلي على دفاعات وادي دجلة من أجل إحراز الهدف الأول، حيث مرر حسين الشحات الكرة بينية إلى علي معلول داخل منطقة الجزاء لكن الظهير الأيسر التونسي سدد الكرة سهلة في يد محمد عبد المنصف حارس مرمى الضيوف.

ورمى بابا فاسيليو المدير الفني لوادي دجلة بلاعبين في الدقيقة من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 77 حيث أشرك الثنائي حسام عرفات ومحمد عبد العاطي بدلا من جورجينيو ومحمد رضا في محاولة لتنشيط خط وسط فريقه، ثم تغيير أخر بالدفع بصلاح أمين بدلا من دييجو كالديرون.

ومرر علي معلول في الدقيقة 88 كرة طولية لحسين الشحات ناحية اليسار ليلعبها الأخير عرضية عالية داخل منطقة الجزاء ويقابلها أحمد ياسر ريان برأسه أعلى عارضة محمد عبد المنصف، ليجري بعدها موسيماني التغيير الثاني للأهلي بإشراك محمد شكري بدلا من صلاح محسن.

واحتسب حكم المباراة أحمد الغندور 4 دقائق كوقب بدل من الضائع لكن النتيجة ظلت على حالها وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 10 في المركز الثاني خلف الجونة صاحب الصدارة مع وجود مباراة مؤجلة للفريق الأحمر أمام الزمالك، كما رفع وادي دجلة رصيده للنقطة 5 في المركز التاسع.

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