سيد عبد الحفيظ يتعرض على حكم مباراة الأهلي ودجلة

اعترض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أحمد الغندور حكم مباراة الفريق الأحمر أمام وادي دجلة.





وعقب إعلان الحكم الرابع احتساب 4 دقائق كوقت بدل من الضائع انفعل عبد الحفيظ على أحمد الغندور حكم المباراة الذي قام بإشهار البطاقة الصفراء في وجه.





ويتعادل الأهلي سلبيا أمام وادي دجلة في المباراة المقبلة على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.



