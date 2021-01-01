مقتل أكثر من 25 مدنيا في هجوم بمنطقة بيني شرق الكونغو

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
 قتل أكثر من 25 مدنيا في منطقة بيني التي تشهد اضطرابات شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك خلال هجوم نسب إلى مجموعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" المتمردة.

ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية تأكيد المسؤول عن إقليم بيني "دنات كيبوانا"، أن عناصر من مجموعة القوات الديموقراطية المتحالفة رصدوا في أثناء ملاحقتهم, وذلك إثر عثور الجيش على جثث المدنيين في حقولهم.


يذكر بحسب الوكالة أن مجموعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" تضم متمردين أوغنديين تمركزوا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ سنة 1995م ، وهي المجموعة المسلحة الأكثر دموية من بين العشرات التي لا تزال نشطة في مقاطعتي كيفو.

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