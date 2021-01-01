محمد سامي يوضع قائمة جزاءات لأخطاء التصوير

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شارك المخرج والمؤلف محمد سامى، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وكانت الصورة لقائمة جزاءات حول تعديل الجمل والمشاهد الزائدة والأخطاء، وعلق قائلًا: "آخر ما زهقت كتبت دي وحطتها ورا الكرسي بتاعي في التصوير".



وشملت قائمة الأسعار تعديل وتقصير الجمل والاستفسارات والتأخير وعدم الحفظ والاتصالات في غير مواعيد العمل ويوم الأجازة، كما دون أمام كل خطأ عقوبة مالية.



وكان رد المخرج محمد سامي، على الجدل المثار حول مسلسل "لؤلؤ" وعلاقته بالسيرة الفنية للنجمة شيرين عبد الوهاب، قائلا:"مش هرد علي الكلام ده لأن في ناس بتحب دائما تتكلم وخلاص.. مسلسل محدش من اللي كاتبينه قال انه متاخد عن قصة مين.. كان حد اتفرج علي المسلسل عشان يحكم كدة ولا قرا نص المسلسل كل دي تكهنات وأفكار انا مش شايف انها صحيحة أو مظبوطة".



يشار أن مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.



