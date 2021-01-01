الباز: شماتة الإخوان في الإبراشي ويسرا وفيفي "انحطاط وفُجر"

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استنكر الدكتور محمد الباز، شماتة أعضاء الجماعة الإرهابية في مرض وائل الإبراشي ووحيد حامد ويسرا وفيفي عبده، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.



وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن جماعة الإخوان خصوم لهذه البلد وليس للرئيس السيسي فقط، مشيرا إلى أن الأسوياء لا يشمتون في المرض.



وتابع: "ما يقوم به الإخوان نوع من أنواع الانحطاط الإنساني، وكأننا أمام تسيس لكورونا، عشان كدة لما علي الحجار قال في إحدى أغانيه هما شعب واحنا شعب كان على حق، لأن ما يحدث من الإخوان فجر سياسي، ولكنه ليس غريبا على هذه الجماعة.