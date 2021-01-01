أستاذ طب أطفال: أعراض الجهاز الهضمي مؤشر لإصابة الطفل بكورونا

أستاذ طب أطفال: أعراض الجهاز الهضمي مؤشر لإصابة الطفل بكورونا
الجمعة 01/يناير/2021 - 09:11 م
داليا الحسين
قالت الدكتورة جيهان الشرنوبي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن الموجة الثانية لكورونا في مصر تشهد زيادة في إصابات الأطفال بكورونا، مشيرا إلى أن أعراض كورونا بالنسبة للأطفال مشابهة لنفس أعراض الكبار، ولكن أعراض الإصابة تتمثل في إصابة الأطفال بالقيئ والإسهال.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن إصابة الطفل بنزلة معوية، قد تكون مؤشر لإصابة الطفل بكورونا، متابعة: "أعراض جهاز هضمي أكثر من التنفسي عند الأطفال المصابين بكورونا".
وعن طريقة عزل الأطفال المصابين بكورونا، قالت: "الطفل لازم يكون مع والدته وخاصة في السن 3 سنوات، وخصوصا لو إصابة بسيطة، لأن الأطفال قد تصاب بهيستيريا في حالة عزلها، خاصة أن معظم إصابات الأطفال خفيفة".
وحول طرق الوقايا من كورونا، أوضحت أن النظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار كل ساعة أو ساعتين والتغذية السليمة والنوم بشكل صحيح وعدم السهر للاطفال، ضورورية للوقاية من كورونا".