أستاذ طب أطفال: أعراض الجهاز الهضمي مؤشر لإصابة الطفل بكورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

قالت الدكتورة جيهان الشرنوبي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، إن الموجة الثانية لكورونا في مصر تشهد زيادة في إصابات الأطفال بكورونا، مشيرا إلى أن أعراض كورونا بالنسبة للأطفال مشابهة لنفس أعراض الكبار، ولكن أعراض الإصابة تتمثل في إصابة الأطفال بالقيئ والإسهال.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن إصابة الطفل بنزلة معوية، قد تكون مؤشر لإصابة الطفل بكورونا، متابعة: "أعراض جهاز هضمي أكثر من التنفسي عند الأطفال المصابين بكورونا".

وعن طريقة عزل الأطفال المصابين بكورونا، قالت: "الطفل لازم يكون مع والدته وخاصة في السن 3 سنوات، وخصوصا لو إصابة بسيطة، لأن الأطفال قد تصاب بهيستيريا في حالة عزلها، خاصة أن معظم إصابات الأطفال خفيفة".

وحول طرق الوقايا من كورونا، أوضحت أن النظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار كل ساعة أو ساعتين والتغذية السليمة والنوم بشكل صحيح وعدم السهر للاطفال، ضورورية للوقاية من كورونا".

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