الباز": السيسي لا يبيع الوهم لشعبه.. وأردوغان خدع مواطنيه بلقاح كورونا التركي

الباز": السيسي لا يبيع الوهم لشعبه.. وأردوغان خدع مواطنيه بلقاح كورونا التركي
الجمعة 01/يناير/2021 - 09:10 م
داليا الحسين
قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يخدع شعبه، وعندما تحدث عن اللقاحات التي ستتوفر لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر تشترك مع الصين في تجارب للقاح ضد الفيروس، وستحصل مصر على دفعات منه وهو ماحدث بالفعل.
وأضاف في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه في المقابل تجد نموذج آخر في تركيا، حيث خدع الرئيس التركي أردوغان شعبه بإنتاج لقاح تركي لفيروس كورونا وسيتم توزيعه على المواطنين.
ولفت الباز إلى أن أردوغان أعلن في كلمة له مؤخرا أن بلاده تنتظر وصول اللقاح الصيني ضد كورونا، كما أعرب عن تمنياته بوصول اللقاح الألماني إلى بلاده في يناير الجاري.
وتابع أن الرئيس السيسي لا يبيع الوهم لشعبه مثلما يفعل الرئيس التركي.
وأضاف في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه في المقابل تجد نموذج آخر في تركيا، حيث خدع الرئيس التركي أردوغان شعبه بإنتاج لقاح تركي لفيروس كورونا وسيتم توزيعه على المواطنين.
ولفت الباز إلى أن أردوغان أعلن في كلمة له مؤخرا أن بلاده تنتظر وصول اللقاح الصيني ضد كورونا، كما أعرب عن تمنياته بوصول اللقاح الألماني إلى بلاده في يناير الجاري.
وتابع أن الرئيس السيسي لا يبيع الوهم لشعبه مثلما يفعل الرئيس التركي.