الباز": السيسي لا يبيع الوهم لشعبه.. وأردوغان خدع مواطنيه بلقاح كورونا التركي

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قال الدكتور محمد الباز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يخدع شعبه، وعندما تحدث عن اللقاحات التي ستتوفر لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر تشترك مع الصين في تجارب للقاح ضد الفيروس، وستحصل مصر على دفعات منه وهو ماحدث بالفعل.



وأضاف في برنامجه آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه في المقابل تجد نموذج آخر في تركيا، حيث خدع الرئيس التركي أردوغان شعبه بإنتاج لقاح تركي لفيروس كورونا وسيتم توزيعه على المواطنين.



ولفت الباز إلى أن أردوغان أعلن في كلمة له مؤخرا أن بلاده تنتظر وصول اللقاح الصيني ضد كورونا، كما أعرب عن تمنياته بوصول اللقاح الألماني إلى بلاده في يناير الجاري.



وتابع أن الرئيس السيسي لا يبيع الوهم لشعبه مثلما يفعل الرئيس التركي.