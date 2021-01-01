أحد المشاركين في لقاح اكسفورد: فيروس كورونا يشهد تحورا جديدا كل أسبوعين

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة بجامعة اكسفورد وأحد المشاركين في اللقاح، إن لقاحات كورونا التي اعتمدت بصورة رسمية مازالت فعالة في مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتوفر حماية للشخص.

وأشار "سالمان"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن فيروس كورونا شهد 26 تحور، وهو أمر متوقع ومقبول، منوها بأن فيروس كورونا سيظل يتحور، حيث يحدث تحور له كل أسبوعين.

وأضاف أستاذ المناعة بجامعة اكسفورد وأحد المشاركين في اللقاح، أنه حتى هذه اللحظة لا نحتاج إلى تطوير لقاحات كورونا التي تم طرحها لمواجهة السلالة الجديدة.

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