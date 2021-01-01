مصطفى بكري: مصر تعاملت مع ملف ريجيني باحترافية وشفافية

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه منذ مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في 25 يناير 2016، والتحقيقات مستمرة حتى الآن.

وتابع خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك إدعاءات ضد مصر، واتهامات بلا دليل وتوظيف سياسي للقضية ضد الدولة المصرية.

وأضاف بكري، أن هناك محاولات لتحريض الاتحاد الأوروبي لتوقيع عقوبات على مصر، مؤكدا أنه في كل هذه السنوات كانت الدولة تتعامل مع ملف ريجيني بهدوء واحترافية وشفافية.

ولفت إلى النيابة العامة أصدرت الأربعاء الماضي قولها الفاصل في القضية، وأصدرت بيانا كاشفا عن سير التحقيقات وما انتهت إليه أوراق القضية التي تعدت أكثر من 10 آلاف صفحة.

وأوضح بكري، أن القنوات الشيطانية وبعض الصحف الأجنبية ذات التوجيه والتمويل المشبوه من رموز الإرهاب، قامت خلال الأيام الأخيرة، بإثارة قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني من جديد.

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