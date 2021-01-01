محمد موسى يعرض استغاثة 339 شابا من جهاز تشغيل الخريجين بالجيزة

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عرض الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، استغاثة نحو 339 شاب، من قاطني محلات شباب الخريجين.



واستغاث الشباب باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للموافقة على وقف العمل بالقرار رقم 17499 لسنة 2015 الخاص بزيادة حق الانتفاع وما بعده من قرارات خاصة بهذا الشأن وأن يقوم الجهاز برد جميع المبالغ التي تم جمعها منذ 112015 حتی الآن، وألا يتم استصدار أي قرار آخر في المستقبل بهذا الشأن خاص بزيادة حق الانتفاع.



وطالب قاطني محلات شباب الخريجين، بحمايتهم من من جهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين، قائلين في شكواهم: إنهم لم يدخروا جهدا في إفشالنا وتهديدنا دائما بسحب المحلات ودائما نعمل في توتر وعدم أمان لذا نطالب بنسخة من العقد المبرم بيننا وبين الجهاز وحيث أننا ليس لنا تأمين ولا معاش ليس لنا إلا هذه المحلات هي المورد الوحيد للرزق، لافتين أن التجارة والأشغال كلها في ركود وخاصة من بعد ۲۰۱۱ وجاءت أزمة فيروس کورونا وقضت علينا.



وأضاف قاطني محلات شباب الخريجين في شكواهم، إحنا عيشين بالدين وننتظر أن تنفرج وتتيسر الأمور حتى نستطيع سداد الديون ولكن جهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين لا يعي ما نحن فيه فيأتي في الأزمات ليزيد علينا حق الانتفاع ويقوم بالضغط علينا وأيضا يقوم بعض الناس بالتآمر مع الجهاز کي يأخذوا مكاننا فنحن دائما في توتر وعدم استقرار وطمع من الآخرين لأنه لا يوجد معنا ما يثبت حقنا فيتسبب ذلك في الطمع في المحلات.



ولفت قاطني محلات شباب الخريجين أنهم تسلموا محلات من جهاز رعاية وتشغيل شباب الخريجين بالجيزة منذ أكثر من ٢٠ سنه بشرط أن لا نعمل في أي وظيفة سواء في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وتم توقيعهم على عدة إقرارات بشروط التعاقد لم يكن من بينها زيادة حق الانتفاع وتم إعطائهم قرض لتشغيل المشروع.



وأكدوا في شكواهم: "المحافظ وقال لنا إنه سوف يتم تمليك المحلات للجادين بعد سداد القرض وبعد سداد القرض تقدمنا بطلبات للتمليك رفض الجهاز مع العلم أنه يوجد قرار من المحافظ بالتمليك وهناك من استفادوا بالفعل ولكن لا ندري لماذا لم يفعل هذا القرار بالنسبة لنا.