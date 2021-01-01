تركيا تعلن تسجيل 15 إصابة من السلالة الجديدة لكورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، 12,203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 15 إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، لدى وافدين من بريطانيا.

 

وقال قوجة، إنه تم إخضاع المصابين الـ15 ومخالطيهم للحجر الصحي، وفقًا لوكالة "رويترز".

 

وسجلت تركيا 212 حالة وفاة إضافية من المرض، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في تركيا 2,220,855 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 21,093 حالة وفاة.

 

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