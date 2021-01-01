مدير دورتموند يوجه رسالة هامة لنجوم الفريق

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
وكالات
طالب مايكل زورك المدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم من لاعبي الفريق بالمزيد من الجهد، مع عودتهم للمنافسات بعد انتهاء العطلة الشتوية من أجل ضمان إنقاذ الموسم المخيب للآمال حتى الآن.

وقال في مقابلة نشرها النادي اليوم الجمعة :"لا يوجد أحد منا سعيد بالمركز الخامس. احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا دائما ما يكون هدفنا ويحب أن نصل له بنهاية الموسم".

وخسر دورتموند آخر ثلاث مباريات على ملعبه ويستضيف يوم الأحد فريق فولفسبورج، الذي يحتل المركز الرابع، وآخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال زورك :" خسرنا الكثير من المباريات على ملعبنا. أتوقع أن يتحسن الفريق بشكل كبير. بشكل عام لسنا سعداء بآخر نصف عام في الدوري".

وقال زورك إن إدين تيرتسيتش، المدرب المؤقت للفريق بعد رحيل لوسيان فافر عن منصبه، يمكن أن يجلب "مدخلات جديدة" للفريق، خاصة في ظل عدم وجود مباريات مقبلة في منتصف الاسبوع".

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