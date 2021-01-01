محمد موسى: أردوغان يفعل كل ما يتعارض مع مصالح الشعب التركي

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
استعرض الإعلامي محمد موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، واقعة منح أردوغان لأصدقائه مناقصات بـ5 تريليونات دولار، قائلا: "الرئيس التركي اللي المفروض يكون حاميها.. هو نفسه حراميها وهو السبب الرئيسي فيما تسبب من فساد وانتشار الرشاوي على هيئة مناقصات".

وكشف نائب حزب الشعب الجمهوري التركي، إيكوت أردوغو، عن حصول الشركات الموالية للحزب وللرئيس التركي، علي مناقصات تقدر بـ 5 تريليونات دولار طوال فترة حكم حزب العدالة والتنمية من 2002.

وأوضح أردوغو في تصريحات له، أن الرئيس التركي هو السبب الرئيسي فيما تسبب من فساد وانتشار الرشاوي على هيئة مناقصات، وقال «أردوغان سبب الدمار».

وأوضح أن البلاد بصدد مواجهة أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، والتي تعد أكبر أزمة سياسية في تاريخ تركيا.

وأشار أن أصحاب السلطة والنفوذ لا يتخذون خطوات أساسية لحل المشاكل الهيكلية مثل الديمقراطية والعدالة ومحاربة الفساد بطريقة صادقة تتعارض مع ما قامت به حتى الآن.

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