لجنة المصالحات تتمكن من اتمام صلح عرفي قبل تطوره لخصومة ثأرية في نجع حماد

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
عقدت لجنة المصالحات جلسة صلح عرفية، بين عائلتي آل فتحي بكري وآل صبحي بعزبة نقيب، في نجع حمادي، شمال محافظة قنا، قبل تطورها لخصومة ثأرية.

ترأس اللجنة هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات الشعبية والطبيعة وعدد من أهالي القرية، بعد نشوب اشتباكات بالأسلحة البيضاء بين أفراد عائلتي آل فتحي بكري وآل صبحي بعزبة نقيب، بسبب خلافات عائلية.

وقال النائب هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت بأعضاء العائلتين والعمل على تسوية الخلافات قبل تطورها لخصومة ثأرية، بكبار أفراد العائلتين، وأهل الصلح من أبناء القرية.

وتابع أنه يجب التدخل من الجميع في كافة المشكلات والعمل على وئد تلك الخلافات قبل دخولها النفق المظلم والذي يتطور الأمر فيها إلى خصومات وإراقة الدماء وتزهق فيها الأرواح.
لجنة المصالحات تتمكن من اتمام صلح عرفي قبل تطوره لخصومة ثأرية في نجع حماد
لجنة المصالحات تتمكن من اتمام صلح عرفي قبل تطوره لخصومة ثأرية في نجع حماد
لجنة المصالحات تتمكن من اتمام صلح عرفي قبل تطوره لخصومة ثأرية في نجع حماد
لجنة المصالحات تتمكن من اتمام صلح عرفي قبل تطوره لخصومة ثأرية في نجع حماد
لجنة المصالحات تتمكن من اتمام صلح عرفي قبل تطوره لخصومة ثأرية في نجع حماد
لجنة المصالحات تتمكن من اتمام صلح عرفي قبل تطوره لخصومة ثأرية في نجع حماد
لجنة المصالحات تتمكن من اتمام صلح عرفي قبل تطوره لخصومة ثأرية في نجع حماد
لجنة المصالحات تتمكن من اتمام صلح عرفي قبل تطوره لخصومة ثأرية في نجع حماد
لجنة المصالحات تتمكن من اتمام صلح عرفي قبل تطوره لخصومة ثأرية في نجع حماد
لجنة المصالحات تتمكن من اتمام صلح عرفي قبل تطوره لخصومة ثأرية في نجع حماد

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