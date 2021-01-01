حسام موافي: علاج الضغط يستلزم تغيير أسلوب الحياة

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن علاج الضغط يستلزم تغيير أسلوب الحياة، مع منع الملح من الطعام تماما.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الملح ليس هو الملح بالمفهوم المعروف، لكنه الأكل داخل المعلبات، والجبنة، والأكل الدليفري، والمياه الغازية، وهي أمور تعمل على عدم استجابة مريض الضغط للعلاج.

وتابع الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه يجب عدم تغيير طبيب الضغط لأن هناك أكثر من نوع لعلاج الضغط.

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