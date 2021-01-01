تراجع مبيعات شركة ماهيندرا الهندية للسيارات 10.3%

انخفضت مبيعات شركة ماهيندرا الهندية للسيارات الشهر الماضي بنسبة 10.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي قبله.









و حسبما أفاد بيان للشركة نقلته وكالة بلومبرج للأنباء فإن عدد السيارات التي باعتها الشركة الشهر الماضي بلغ 35 ألفًا و187 سيارة مقابل 39 ألفا و230 سيارة في ديسمبر 2019.

و بلغت مبيعات الشركة من الجرارات 22 ألفًا و417 وحدة مقابل 17 ألفًا و991 وحدة قبل عام، فيما ارتفعت مبيعات السيارات متعددة الأغراض بنسبة سنوية تبلغ 5 بالمئة إلى 16 ألفًا و50 سيارة.









و عزت الشركة السبب في تأثر مبيعات السيارات إلى الصعوبات التي تكتنفها سلاسل التوريد.