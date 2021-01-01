تراجع مبيعات شركة ماهيندرا الهندية للسيارات 10.3%

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
انخفضت مبيعات شركة ماهيندرا الهندية للسيارات الشهر الماضي بنسبة 10.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي قبله.


و حسبما أفاد بيان للشركة نقلته وكالة بلومبرج للأنباء فإن عدد السيارات التي باعتها الشركة الشهر الماضي بلغ 35 ألفًا و187 سيارة مقابل 39 ألفا و230 سيارة في ديسمبر 2019.
 
و بلغت مبيعات الشركة من الجرارات 22 ألفًا و417 وحدة مقابل 17 ألفًا و991 وحدة قبل عام، فيما ارتفعت مبيعات السيارات متعددة الأغراض بنسبة سنوية تبلغ 5 بالمئة  إلى 16 ألفًا و50 سيارة.


و عزت الشركة السبب في تأثر مبيعات السيارات إلى الصعوبات التي تكتنفها سلاسل التوريد.

أخبار تهمك

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

آخرهم أمام الإنتاج الحربي.. 8 أخطاء كارثية لشريف إكرامي على طريقة "ماسك الهوا بإيديا"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

ثورة غضب من الجهاز الفني لوادي دجلة ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

برشلونة يحسم موقفه من ضم بديل كوتينيو

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ ساعة و نصف

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ يوم

سيد عبد الحفيظ يتعرض على حكم مباراة الأهلي ودجلة

منذ أقل من نصف ساعة

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ ربع ساعة

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

09:30 م

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

08:12 م

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

07:35 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

04:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»