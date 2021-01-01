موسى: أردوغان رئيس بدرجة زعيم مافيا

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لايترك شيء إلا وتاجر به تحت ستار الحريات والدين.

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، كله أكل عيش له ولأبنه بلال ولجوز بنته اللي كان معينه وزير وطلع بقضية فساد وكان ييجي يكلمنا زمان عن التوريث وهو مورث البلد لأبنه وجوز بنته وحزبه النتن.

وتابع: أردوغان الحرامي بيشتغل رئيس بدرجة زعيم مافيا هو وحزبه وأبنائه وأصهاره وكله من دم الشعوب العربية التي تشتعل فيها الأوضاع سواء في العراق أو سوريا أو ليبيا ومؤخرًا في لبنان.

وأتم موسى قائلا: إحنا مستمرين في كشف عورات هذه الجماعة الإرهابية وحكامها وقادتها في كل بلادنا العربية لحد ما ننضف أراضيها منهم ومن إرهابهم.

أخبار تهمك

ثورة غضب من الجهاز الفني لوادي دجلة ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

آخرهم أمام الإنتاج الحربي.. 8 أخطاء كارثية لشريف إكرامي على طريقة "ماسك الهوا بإيديا"

منذ ساعتين

برشلونة يحسم موقفه من ضم بديل كوتينيو

منذ ساعة و 13 دقيقة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ يوم

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

سيد عبد الحفيظ يتعرض على حكم مباراة الأهلي ودجلة

منذ ثلث ساعة

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ ساعتين

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ ساعة و نصف

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ 13 دقيقة

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

08:12 م

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

09:30 م

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

07:35 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

04:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»