موسى: أردوغان رئيس بدرجة زعيم مافيا

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قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لايترك شيء إلا وتاجر به تحت ستار الحريات والدين.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، كله أكل عيش له ولأبنه بلال ولجوز بنته اللي كان معينه وزير وطلع بقضية فساد وكان ييجي يكلمنا زمان عن التوريث وهو مورث البلد لأبنه وجوز بنته وحزبه النتن.



وتابع: أردوغان الحرامي بيشتغل رئيس بدرجة زعيم مافيا هو وحزبه وأبنائه وأصهاره وكله من دم الشعوب العربية التي تشتعل فيها الأوضاع سواء في العراق أو سوريا أو ليبيا ومؤخرًا في لبنان.



وأتم موسى قائلا: إحنا مستمرين في كشف عورات هذه الجماعة الإرهابية وحكامها وقادتها في كل بلادنا العربية لحد ما ننضف أراضيها منهم ومن إرهابهم.

