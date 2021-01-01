عمرو دياب يوجه رسالة لراغب علامة في العام الميلادي الجديد

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شارك المطرب عمرو دياب صورة جمعته بالمطرب راغب علامة وذلك في أحدث ظهور لهم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتواجد عمرو دياب مع راغب علامة في الإمارات لإحياء إحدى الحفلات بمناسبة العام الميلادي الجديد وكتب "دياب" قائلا: "يا أنت يا لأ يا راغب ‪‬ مبسوط اني شوفتك ياحبيبي وسنة سعيدة عليك وعلينا جميعً".



يذكر أن النجم عمرو دياب طرح أول ـمس أغنيته "محسود"، وهي تاسع أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".