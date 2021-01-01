تعرف على قائمة النوبة استعدادا لمواجهة ميت الخولي

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
أستقر صلاح عثمان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي النوبة السويسي على قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة نظيره مركز شباب ميت الخولي والمقرر إقامته عصر السبت بدمياط ضمن لقاءات الجولة السادسة بمجموعة القناة من دوري القسم الثالث.

وضمت القائمة 18 لاعباً هم، كريم حسن، يحيي مصطفي ، وليد ابراهيم ، كراوية ، علي صابر ، مصطفي حفنى ، اسماعيل أحمد ، كريم نادر ، مصطفي دونجا ، حماصه ، يحيي الكيال ، علاء عبدالتواب ، كريم حافظ ، شوقي ، وليد صلاح ، رمضان البدري ، محمد عطيه ، محمد سمير بيبسي.

وجدير بالذكر، ان فريق النوبة حقق الفوز على فريق المطرية بالجولة الماضية ليقفز الى المركز الثامن برصيد 7 نقاط، اما الفريق الدمياطي يدخل المباراة بجهاز فنى جديد بقيادة علي عبد الوهاب بعد اعتذر حربي سالم عقب الهزيمة الثقيلة امام مركز شباب شحاته فيما يحتل الفريق المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط.

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