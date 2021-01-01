"كانت بتنشر الغسيل".. سقوط سيدة من الدور الثاني بالجيزة

Advertisements

أصيبت سيدة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثاني بأحد العقارات، بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا مفاده بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول سيدة مصابة إثر سقوط من علو.



وكشفت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أنه أثناء قيام السيدة بـ"نشر الغسيل اختل توازنها وسقطت من شرفة الشقة سكنها بالطابق الثاني.



ونفت التحريات وجود شبهة جنائية حول سقوطها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.