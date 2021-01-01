"كانت بتنشر الغسيل".. سقوط سيدة من الدور الثاني بالجيزة

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أصيبت سيدة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم؛ إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الثاني بأحد العقارات، بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا مفاده بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول سيدة مصابة إثر سقوط من علو.

وكشفت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أنه أثناء قيام السيدة بـ"نشر الغسيل اختل توازنها وسقطت من شرفة الشقة سكنها بالطابق الثاني.

ونفت التحريات وجود شبهة جنائية حول سقوطها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

أخبار تهمك

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

منذ 13 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يتعرض على حكم مباراة الأهلي ودجلة

منذ ثلث ساعة

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

برشلونة يحسم موقفه من ضم بديل كوتينيو

منذ ساعة و 13 دقيقة

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ ساعتين

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ يوم

ثورة غضب من الجهاز الفني لوادي دجلة ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ ساعة و نصف

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 7 ساعات

آخرهم أمام الإنتاج الحربي.. 8 أخطاء كارثية لشريف إكرامي على طريقة "ماسك الهوا بإيديا"

منذ ساعتين

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

08:12 م

الزمالك يعرض نجم الفريق على وادي دجلة مقابل ضم «المايسترو»

09:30 م

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

07:35 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

04:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»