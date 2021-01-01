برشلونة يحسم موقفه من ضم بديل كوتينيو

حسم نادي برشلونة الإسباني، موقفه من التوقيع مع صفقة هجومية لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وكانت تقارير صحفية، أشارت في وقت سابق إلى أن رونالد كومان المدير الفني، يخطط لإبرام صفقة من أجل تعويض غياب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم الفريق، الذي تعرض للإصابة.





وتعرض كوتينيو للإصابة أمام إيبار بتمزق في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى، وحاجته لتدخل جراحي، من أجل تعافيه.





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي تجعل الإدارة ترفض التعاقد مع أي بدائل.





وأضافت: "النادي يبحث التخلص عن أصحاب الرواتب الكبيرة، حيث لا يمتلك الأموال الكافية لإبرام تعاقد جديد مع بداية يناير المقبل".



