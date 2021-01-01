ثورة غضب من الجهاز الفني لوادي دجلة ضد حكم مباراته أمام الأهلي

اعترض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة على أحمد الغندور حكم مباراة الفريق الدجلاوي أمام نظيره الأهلي والمقامة على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.









وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع سقط الكولومبي دييجو كالديرون مهاجم فريق وادي دجلة داخل منطقة الجزاء بعد تدخل بدر بانون مدافع الأهلي لكن أحمد الغندور احتسب الكرة ركلة مرة لتنفجر ثورة الجهاز الفني لفريق دجلة على حكم المباراة.





كما قام اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لوادي دجلة بالاعتراض على حكم المباراة عقب إطلاقه لصافرة نهاية الشوط الأول والذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.









ويتعادل الأهلي سلبيا أمام وادي دجلة في المباراة المقبلة على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.



