ألمانيا: انخفاض إيرادات بيع حقوق انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنصف مليار يورو

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
بلغت إيرادات الحكومة الألمانية من بيع حقوق انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري 7ر2 مليار يورو خلال عام 2020 .


وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ذكرت هيئة تداول الانبعاثات التابعة للمكتب الاتحادي لشؤون البيئة أن إيرادات بيع حقوق الانبعاثات الكربونية تراجع بذلك بمقدار نحو نصف مليار يورو مقارنة بعام 2019.


وأوضح يورجن لاندجريبه رئيس هيئة تداول الانبعاثات أنه على الرغم من التراجع الطفيف في الانبعاثات بسبب جائحة كورونا خلال فترة الإغلاق الماضية من مارس حتى مايو، هناك تطور مستقر بوجه عام في أسعار حقوق الانبعاثات الأوروبية.


الجدير بالذكر أن هذه الإيرادات تُستخدم في تمويل إجراءات التحول إلى الطاقة المتجددة.

أخبار تهمك

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 6 ساعات

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

آخرهم أمام الإنتاج الحربي.. 8 أخطاء كارثية لشريف إكرامي على طريقة "ماسك الهوا بإيديا"

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ حوالي 7 ساعات

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ 33 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

ثورة غضب من الجهاز الفني لوادي دجلة ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ ربع ساعة

تعرف على موعد مباريات مصر في كأس العالم لكرة اليد

منذ ساعة الا ربع

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

08:12 م

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

07:35 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

04:02 م

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»