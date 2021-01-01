ألمانيا: انخفاض إيرادات بيع حقوق انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنصف مليار يورو

بلغت إيرادات الحكومة الألمانية من بيع حقوق انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري 7ر2 مليار يورو خلال عام 2020 .









وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ذكرت هيئة تداول الانبعاثات التابعة للمكتب الاتحادي لشؤون البيئة أن إيرادات بيع حقوق الانبعاثات الكربونية تراجع بذلك بمقدار نحو نصف مليار يورو مقارنة بعام 2019.









وأوضح يورجن لاندجريبه رئيس هيئة تداول الانبعاثات أنه على الرغم من التراجع الطفيف في الانبعاثات بسبب جائحة كورونا خلال فترة الإغلاق الماضية من مارس حتى مايو، هناك تطور مستقر بوجه عام في أسعار حقوق الانبعاثات الأوروبية.









الجدير بالذكر أن هذه الإيرادات تُستخدم في تمويل إجراءات التحول إلى الطاقة المتجددة.