22 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة طلائع الجيش





أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الإتحاد السكندرى عن اختيار 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها فى الخامسة مساء غداً السبت بالقاهرة ضمن مباريات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.





ضمت القائمة كلا من: عماد السيد ، محمد صبحى ، محمود رزق ، عمر الميدانى ، مروان النجار ، مصطفى ابراهيم ، صبرى رحيل ، السيد سالم ، عبد السميع ابراهيم (سيمو ) ، أحمد نبيل مانجا ، كريم الديب ، خالد الغندور ، مروان عطيه ، أحمد حجى ، كريم ممدوح ، أحمد راشد ، عمار حمدى ، هشام صلاح ، فوزى الحناوى ، رزاق سيسيه ، روماريو ، خالد قمر .





وانخفضت قائمة المصابين إلى 5 لاعبين بعد أثبتت المسحه الطبية التي خضع لها السيد سالم سلبيتها لينضم إلى قائمة المباراة .





وأصبحت قائمة المصابين تضم كل من : حسام عاشور ، داميون لوى ، كريم يحيى ، محمد عطوه ، محمود شعبان .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز السادس عشر فى جدول المسابقة برصيد ٤ نقاط بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة .



