الكويت تسجل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
 سجلت الكويت 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في الساعات ال24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 150869 حالة ، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 936 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 46 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3156 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن شفاء 260 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 146777 حالة.

أخبار تهمك

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يقهر الزمالك ويحسم الصفقة الذهبية

منذ يوم

عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع قاهر الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث الوزراء يكشف توقيت امتحانات الفصل الدراسي الأول (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

منذ 33 دقيقة

آخرهم أمام الإنتاج الحربي.. 8 أخطاء كارثية لشريف إكرامي على طريقة "ماسك الهوا بإيديا"

منذ ساعة و 7 دقيقة

الإعلان عن تشكيل وادي دجلة لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. صفقة الأهلي المُنتظرة توجه رسالة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

محاولات في الأهلي لإقناع نجمه بقبول عرض الصفاقسي

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. نجم الأهلي يرفض كل العروض وقرار حاسم من إدارة "الخطيب"

منذ حوالي 7 ساعات

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

منذ ساعة و 7 دقيقة

الحكومة تكشف مصير الامتحانات إذا استمرت زيادة الإصابات عقب 20 فبراير (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على موعد مباريات مصر في كأس العالم لكرة اليد

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

والدة أول طفل مصاب بكورونا في مستشفى العزل تكشف حالته الصحية

باتشيكو يُحدد اسماء الراحلين عن الزمالك

07:35 م

مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

08:12 م

نجم الأهلي يجمع متعلقاته قبل الرحيل

04:02 م

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني

03:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: فيروس كورونا يختار شخصيات العام الراحل والعام القادم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 1 | فى رحاب مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 23.. «حلم الجنوبى» فى مقابر «الأمل» وتوابيت «الحضارة»