التعادل السلبي يحسم موقعة الشوط الأول بين الأهلي ودجلة

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام وادي دجلة والمقامة على ستاد السلام الدولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.





بدأ الأهلي المباراة باحثا عن هدف مبكر وفي الدقيقة 3 سدد وليد سليمان كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بسنتيمرات قليلة على يمين القائم الأيسر لمحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، وتضيع أول المحاولات الهجومية لأصحاب القميص الأحمر في اللقاء.





بعد فرصة وليد سليمان بدأ فريق وادي دجلة في السيطرة على وسط الملعب بفضل تحركات محمد رضا وعمرو صالح وأحمد مجدي، ليسدد يعقوبو كرة قوية من الناحية اليسرى علت عارضة محمد الشناوي بقليل.





وفي الدقيقة 18 أنقذ محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي فريقه من هدف محقق بعدما تصدى لتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء من قدم دييجو كالديرون مهاجم فريق وادي دجلة لكن حارس الفريق الأحمر تصدى للكرة ببراعة وأنقذ مرماه من كرة خطيرة.

ومن هجمة منظمة ببن أليكسندر ويعقوبو مرر الأخير كرة عرضية متقنة داخل منقطة الجزاء لكنها لم تجد أي لاعب من فريق دجلة يحولها داخل المرمى وذلك مع حلول الدقيقة 20.





ومع وصول المباراة للدقيقة 23 مرر أليو ديانج كرة بينية رائعة لوليد سليمان الذي مررها لصلاح محسن ليسدد الأخير كرة قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد عبد المنصف بقليل وتضيع فرصة خطيرة للأهلي لإحراز الهدف الأول.





وسقط وليد سليمان لاعب الأهلي في الدقيقة 25 داخل منطقة جزاء وادي دجلة بعد دفعة من خالد رضا مدافع الفريق الدجلاوي لكن أحمد الغندور حكم المباراة طالب باستئناف المباراة دون احتساب مخالفة.





ومن عمل ثنائي بين صلاح محسن وعلي معلول مرر الأخير كرة عرضية قوية داخل منطقة الجزاء، ثم سدد بعدها صلاح كرة علت عارضة محمد عبد المنصف.





وسقط صلاح محسن بعد تدخل قوي من لاعب وادي دجلة لكنه تلقى العلاج وعاد لاستكمال المباراة بعد علاجه، ثم مرنت الدقائق المتبقية من عمر الشوط دون أي تغيير على مستوى النتيجة وينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.



