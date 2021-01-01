محمد موسى: أردوغان جمع 350 مليار دولار من غسيل الأموال

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قال الإعلامي محمد موسى، إن فريق الهاكر اليوناني كشف حجم الثروة التي نهبها أردوغان من قوت شعبه وجمعها في 9 بنوك مختفلة بلغت أكتر من 350 مليار دولار من عمليات غسيل الأموال.



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، فريق القراصنة نشر تغريدة باللغة التركية عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يطالبون فيها أردوغان باختيار البنك المناسب حال وجود معهم أكثر من 350 مليار دولار من غسيل الأموال، معلنين عن أسماء البنوك التي يستخدمها الرئيس التركي، وهم:«إتش إس بي سي»، و«وقف»، و«دوتش» و«كريدت سويسه»، وكذلك بنوك «زراعة بنك» و«بي كي تي الألباني» و«بنك السودان المركزي» و«دي بي اس» و«هبسي».



ولفت "موسى"، أن حكومة أردوغان حجبت عدد من الأخبار الصحفية التي تم نشرها خلال الأسبوع الأخير، وتفضح فساد الحكومة، من بينها أخبار تحمل تعليقات لمجلة «Focus» الألمانية حول ثروة الرئيس التركي، وعائلته، على الرغم من أن ثروة أردوغان المعلنة كانت تساوي مليونين ونصف المليون يورو، إلا أن في ملايين أخرى في بعض البنوك السويسرية، مما يؤكد حجم ثروة عائلته، خاصة أبنائه.



وأتم موسى قائلا: إحنا مستمرين في كشف عورات هذه الجماعة الإرهابية وحكامها وقادتها في كل بلادنا العربية لحد ما ننضف أراضيها منهم ومن إرهابهم.

