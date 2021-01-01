هكذا ودع الحاضرون جنازة المخرج حاتم علي

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شارك الصحفي أحمد الدرع صورة من قبر المخرج الراحل حاتم علي، والتي تم تشييعها صباح اليوم الجمعة بدمشق.



ووجد على قبر المخرج الراحل حاتم علي، بوكيه ورد مكتوب عليه "من قلب كل سوري داخل وخارج سوريا.. وداعا حاتم علي.. السلام لروحك"، وجاء ذلك من حاضرين الجنازة.



وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي، لحزن شديد عقب وفاة المخرج حاتم علي حيث دشن رواد المواقع هاشتاج قائلين "حاتم_علي لوداع المخرج السوري الراحل".

