مدير مستشفى عزل القاهرة يكشف ملاحظة جديدة عن مصابي كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى عزل جامعة القاهرة، إن ما يختلف في طبيعة فيروس كورونا خلال الموجة الثانية عن الأولى أنه سريع الانتشار، حيث هناك أسر كاملة مصابة بفيروس كورونا.

وأشار "الحديدي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن الحالات من المتوسطة إلى الشديدة هى التي يتم حجزها في مستشفيات العزل، بينما الحالات البسيطة تتلقى العلاج في المنزل، موضحا أنه طالما نسبة الأكسجين فوق 92% فيمكن علاج الحالة في المنزل.

وأوضح أن الحالات التي يمكن أن تتعرض لمضاعفات الإصابة هم مرضى الأورام، وضعف المناعة، وأصحاب الأمراض المزمنة، منوها بأن أعراض الإصابة لم تتغير عن الموجة الأولى، ولكن من الملاحظ أن الحالات التي تصاب بأعراض تنفسية شديدة تتدهور بشكل سريع.

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