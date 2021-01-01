الدنمارك تبدأ العمل في نفق يربطها بألمانيا يمتد على طول 18 كيلومترا

يبدأ اليوم الجمعة العمل في نفق "فيهمارن بيلت" الممتد على طول 18 كيلومترا، والذي يربط بين جزيرة فيهمارن الألمانية بجزيرة لولاند الدنماركية تحت مياه بحر البلطيق.













وقد جرت مراسم الاحتفال بالمشروع بوضع حجر أساس افتراضي عبر الفضاء الإلكتروني، ووفقا لخطط المشروع سوف يفتح النفق أمام حركة السيارات بحلول 2029.









وقدرت الشركة الدنماركية التي تعمل على المشروع تكاليف النفق بـ1ر7 مليار يورو (3ر8 مليار دولار) على أساس أسعار 2016. وجرى منح التصريح الخاص بذلك على الجانب الدنماركي في 2015.









وسوف تتحمل ألمانيا تكاليف عمليات الربط إلى المنطقة النائية واستبدال الجسر الذي يربط البر الرئيسي بفيهمارن. وهذا المبلغ يقدر بـ5ر3 مليار يورو بما في ذلك مبلغ 1ر1 مليون يورو لتغطية الاحتمالات غير المتوقعة.